В Україні, на кордоні з Польщею, на шляху до Львова медики з Ізраїлю відкрили перший польовий госпіталь.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомило Міністерство охорони здоров’я України.

Персонал польового госпіталю налічує 65 осіб, серед яких є медики, парамедики, логісти та менеджери.

Всі вони – ізраїльські експерти з таких медичних напрямків, як:

медицина швидкої допомоги;

внутрішня медицина;

педіатрія;

акушерство та гінекологія;

загальна хірургія;

ортопедія;

отоларингологія;

психіатрія;

соціальна підтримка.

У разі необхідності оперативного втручання операції проводитимуться змішаними об’єднаними групами медиків у співпраці з міською лікарнею. Медична допомога надаватиметься безкоштовно всім, хто цього потребуватиме.

Крім медичної допомоги, ізраїльські медики проводитимуть навчання для місцевих лікарів.

У госпіталі надаватимуть допомогу цивільному населенню. Кожна бригада лікарів працюватиме позмінно – по тижню. Ізраїльські медики готові працювати в Україні до закінчення війни.