В Україні, на кордоні з Польщею, на шляху до Львова медики з Ізраїлю відкрили перший польовий госпіталь.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомило Міністерство охорони здоров’я України.
Персонал польового госпіталю налічує 65 осіб, серед яких є медики, парамедики, логісти та менеджери.
Всі вони – ізраїльські експерти з таких медичних напрямків, як:
- медицина швидкої допомоги;
- внутрішня медицина;
- педіатрія;
- акушерство та гінекологія;
- загальна хірургія;
- ортопедія;
- отоларингологія;
- психіатрія;
- соціальна підтримка.
У разі необхідності оперативного втручання операції проводитимуться змішаними об’єднаними групами медиків у співпраці з міською лікарнею. Медична допомога надаватиметься безкоштовно всім, хто цього потребуватиме.
Крім медичної допомоги, ізраїльські медики проводитимуть навчання для місцевих лікарів.
У госпіталі надаватимуть допомогу цивільному населенню. Кожна бригада лікарів працюватиме позмінно – по тижню. Ізраїльські медики готові працювати в Україні до закінчення війни.