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Готові працювати до закінчення війни: ізраїльські медики розгорнули на кордоні перший в Україні польовий госпіталь

22 Березня 2022, 17:58
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
полевой госпиталь

В Україні, на кордоні з Польщею, на шляху до Львова медики з Ізраїлю відкрили перший польовий госпіталь.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомило Міністерство охорони здоров’я України.

Персонал польового госпіталю налічує 65 осіб, серед яких є медики, парамедики, логісти та менеджери.

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Всі вони – ізраїльські експерти з таких медичних напрямків, як:

  • медицина швидкої допомоги;
  • внутрішня медицина;
  • педіатрія;
  • акушерство та гінекологія;
  • загальна хірургія;
  • ортопедія;
  • отоларингологія;
  • психіатрія;
  • соціальна підтримка.

У разі необхідності оперативного втручання операції проводитимуться змішаними об’єднаними групами медиків у співпраці з міською лікарнею. Медична допомога надаватиметься безкоштовно всім, хто цього потребуватиме.

Крім медичної допомоги, ізраїльські медики проводитимуть навчання для місцевих лікарів.

У госпіталі надаватимуть допомогу цивільному населенню. Кожна бригада лікарів працюватиме позмінно – по тижню. Ізраїльські медики готові працювати в Україні до закінчення війни.

Джерело
МОЗ
Теги
Ізраїль , Війна в Україні , Медики
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