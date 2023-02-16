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Готовність №1: до 31 березня всі аптеки повинні налаштуватися на відпуск ліків за е-рецептом

16 Лютого 2023, 14:14
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
аптека
Джерело: Depositphotos

До 31 березня 2023 року всі аптеки та медзаклади України мають бути технічно готові до відпуску ліків за електронним рецептом (е-рецептом) та подбати про підключення до Національної електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ).

Таким чином МОЗ не тільки посилює контроль за відпуском рецептурних ліків, а й оптимізує процес їхнього призначення, робить його більш прозорим і ефективним.

– Для реєстрації медзакладу, аптеки або лікаря-ФОП в ЕСОЗ насамперед необхідно обрати медичну інформаційну систему (МІС) – це спеціальні програми для забезпечення внесення даних, – коментує заступник міністра охорони здоров’я з питань цифрової трансформації Марія Карчевич.

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Ознайомитися з переліком таких медичних інформаційних систем та алгоритмом реєстрації закладу можна на сайті Національної системи ЕСОЗ.

Виписати е-рецепт зможуть лікарі всіх спеціальностей державних, комунальних або приватних клінік, а також лікарі-ФОП. Для цього не потрібно укладати договір з НСЗУ.

Джерело
МОЗ
Теги
Ліки МОЗ України Рецепти
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