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Говоритиме та їстиме нормально: у Вінниці пацієнту відновили пошкоджений пухлиною язик

27 Червня 2023, 13:00
Валентина Андрейко журналістка
операція
Джерело: Pixabay

Хірургам Подільського регіонального центру онкології завдяки унікальній інноваційній технології і майстерності медперсоналу  вдалося хворому із складною пухлиною язика повністю відновити орган.

Пацієнт страждав від раку бічної поверхні язика з метастазами в лімфовузли шиї.

Хірурги видалили половину пошкодженого органу, а також метастази в лімфовузлах.

Далі за допомогою шкірного клаптя передньо-бічної поверхні стегна відновили пошкодження язика.

Судини, які постачали кров до шкірного клаптя, були майстерно пересаджені на судини шиї, що забезпечило нормальне кровопостачання до відновленої ділянки.

Після фіксації клаптя в ділянці дефекту язика пацієнт знову здатний спілкуватись та харчуватись у звичному режимі.

Унікальна операція – мікрохірургічна пластика – з відновлення враженого пухлиною язика відкриває нові можливості для пацієнтів, які раніше були приречені на обмеження спілкування і прийому їжі після таких оперативних втручань.

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Джерело: Департамент охорони здоров’я та реабілітації Вінницької ОВА

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Вінниця онкохворі Операція
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