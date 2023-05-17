Фельдшерсько-акушерський пункт (ФАП) у Семенівській громаді на Чернігівщині більше не зможе приймати пацієнтів. Унаслідок ворожого обстрілу він майже вщент згорів.

Останнім часом прикордонні громади Чернігівської області зазнають нищівних обстрілів. Ворог б’є в основному по цивільній інфраструктурі – школах, лікарнях, житлових будинках.

Семенівська громада якраз межує з кордоном. Для сільських жителів фельдшерсько-акушерський пункт дуже важливий, бо медична допомога у військовий час потрібна багатьом людям.

Фотографії наслідків пожежі виклав у своєму Telegram-каналі голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

Він же зазначив, що інформація про постраждалих уточнюється.

Джерело і фото: В’ячеслав Чаус