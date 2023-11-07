Італія надала громадянство невиліковно хворій 8-місячній британській дівчинці після того, як суд Великої Британії ухвалив рішення про відмову від подальшого лікування, яке підтримувало її життя.

Італійська ініціатива

Кабінет міністрів Італії провів засідання та надав дитині громадянство, спираючись на найвищі гуманітарні цінності. Про це заявила прем’єр-міністерка Джорджія Мелоні

– Кажуть, що для маленької Інді немає великої надії, але до самого кінця я робитиму все можливе, аби захистити її життя, – додала вона.

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Дитяча лікарня Bambino Gesu в Римі висловила готовність надати немовляті відповідну медичну допомогу, а італійський уряд обіцяє покрити всі витрати на лікування.

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Джерело: Associated Press