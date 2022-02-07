У Києві епідемічний поріг захворюваності на грип, ГРВІ та коронавірус перевищений у 1,6 рази. Це вказує на високий рівень інтенсивності епідемічного процесу.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації. Так, у столиці на п’ятий тиждень 2022 року зареєстрували 38 892 хворих на грип та ГРВІ, зокрема, і на коронавірус. Це на 27,8% більше порівняно із попереднім тижнем.

Зростання захворюваності відбулося серед дитячого та дорослого населення. Загалом захворіли 12 203 дитини – зростання на 2,2% в порівнянні з четвертим тижнем. І ще 26 689 дорослих – зростання на 44,1%.

У структурі захворюваності діти становлять 31,4% (на попередньому тижні – 39,3%), з них 61% – діти шкільного віку. Зокрема, зареєстровано 7 441 випадок серед школярів.

До медичних закладів за останній тиждень госпіталізували 989 осіб, із них 228 – діти.

Станом на 7 лютого в Україні зафіксували 23 378 нових випадків коронавірусу. З них 2 242 хворих – це діти. Одужати вдалося 5 024 пацієнтам, а померли – 115 людей. Детальніше про коронавірус в Україні – читайте на Фактах ICTV.