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Грип Дарвін: за тиждень на Франківщині двоє людей померли від вірусу

29 Грудня 2022, 13:06
Ірина Тимчишин журналістка Факти ICTV
грві, грип,
Джерело: Depositphotos

На Івано-Франківщині за тиждень від грипу померли двоє людей, одна людина  – від Covid-19. Кількість хворих зростає.

В області циркулює вірус грипу штаму А, який дістав назву Дарвін. Саме він став причиною летальних наслідків. Протягом тижня на грип та ГРВІ захворіло 7 912 осіб. Від початку епідсезону занедужало близько 70 тис. людей. З них 41 тис. – це діти від 5 до 17 років.

На Прикарпатті упродовж тижня зареєстрували 85 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. За тиждень 175 осіб одужали та зареєстрований один летальних випадок.  Загалом до лікарень госпіталізовані понад 2 тис. хворих. Такі цифри подає головний санітарний лікар Івано-Франківської області Руслан Савчук.

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– Висока температура, нежить, запаморочення, біль в тілі та суглобах – з такими симптомами потрібно звертатися  до сімейних лікарів. Обидва  захворювання мають  схожі симптоми, тому пацієнтам складно самостійно відрізнити недуги, – нагадує епідеміолог Руслан Савчук.

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В області є всі доступні вакцини від грипу та коронавірусу, тому  медики нагадують, що щеплення може полегшити перебіг захворювання.

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