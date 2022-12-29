На Івано-Франківщині за тиждень від грипу померли двоє людей, одна людина – від Covid-19. Кількість хворих зростає.

В області циркулює вірус грипу штаму А, який дістав назву Дарвін. Саме він став причиною летальних наслідків. Протягом тижня на грип та ГРВІ захворіло 7 912 осіб. Від початку епідсезону занедужало близько 70 тис. людей. З них 41 тис. – це діти від 5 до 17 років.

На Прикарпатті упродовж тижня зареєстрували 85 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. За тиждень 175 осіб одужали та зареєстрований один летальних випадок. Загалом до лікарень госпіталізовані понад 2 тис. хворих. Такі цифри подає головний санітарний лікар Івано-Франківської області Руслан Савчук.

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– Висока температура, нежить, запаморочення, біль в тілі та суглобах – з такими симптомами потрібно звертатися до сімейних лікарів. Обидва захворювання мають схожі симптоми, тому пацієнтам складно самостійно відрізнити недуги, – нагадує епідеміолог Руслан Савчук.

В області є всі доступні вакцини від грипу та коронавірусу, тому медики нагадують, що щеплення може полегшити перебіг захворювання.