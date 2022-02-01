Реєстри та електронні системи сфери охорони здоров’я України залишилися неушкодженими під час нещодавньої хакерської атаки на державні органи.

Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Марія Карчевич в інтерв’ю одному з видань.

– Наші системи і реєстри залишилися неушкодженими, – зазначила вона.

Карчевич наголосила, що на електронну систему охорони здоров’я (ЕСОЗ) регулярно здійснюються хакерські атаки. Так, з початку функціонування система захисту знешкодила сотні загроз та атак.

Але захист даних та інформації системи відповідає українському законодавству. Зокрема наявний атестат комплексної системи захисту інформації, тобто вона відповідає національним стандартам забезпечення захисту даних та запобігання втручанням. Система періодично проходить безпекові аудити, також ведеться робота з перевірки стресостійкості й інших безпекових характеристик.

Заступниця міністра додала, що система захисту побудована таким чином, що персональні дані людини та медичні дані зберігаються окремо. Відповідно, якщо навіть відбувається хакерська атака, то отримати інформацію про медичні дані конкретної людини неможливо.

У ніч на 14 січня від хакерської атаки постраждали близько 70 сайтів державних органів. У список увійшли сайти Міністерства освіти та науки України, Міністерства закордонних справ, Міністерства внутрішніх справ, ДСНС, Кабінету міністрів, Міненерго. тощо.

Тоді з сайту Міністерства закордонних справ України користувачів переадресовувало на сторінку, де на чорному тлі містилося повідомлення провокаційного змісту українською, російською та польською.

Фото: Марія Карчевич