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Харчове отруєння: на Луганщині захворіли діти з інтернату

25 Листопада 2021, 14:10
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
діти, лікарня

Сьогодні, 25 листопада, вночі диспетчер швидкої медичної допомоги м. Кремінна Луганської області повідомив поліцію про госпіталізацію п’ятьох неповнолітніх дітей віком від 7 до 10 років із попереднім діагнозом – харчове отруєння.

Встановлено, що близько 2-ї години ночі п’ятьом вихованцям Кремінської спеціалізованої школи-інтернату стало зле, підвищилася температура тіла. Вихователька викликала екстрену медичну допомогу. Дітей госпіталізували до лікарні.

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На місці події працюють співробітники слідчо-оперативної групи та криміналістичної лабораторії, керівництво Слідчого управління ГУНП та прокуратури, представники Держспоживслужби. Вони шукають причини отруєння дітей.

Слідчими інформацію стосовно події внесено до ЄРДР за ст. 325 Кримінального кодексу України (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням).

Харчове отруєння має безліч потенційних причин: бактерії, віруси, найпростіші. Найбільш поширені – це кишкова паличка, сальмонела, норовірус, гепатит А та лістерія.

 

Джерело
Нацполіція
Теги
лікування
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