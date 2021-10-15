Херсонська область у червоній зоні: інфікованих госпіталізують з черг на щеплення

Херсонська область перейшла в червону зону через високий поріг заражень коронавірусом.

Із півночі 15 жовтня відповідне рішення, що ухвалила державна комісія з ТЕБ та НС, вступило в силу. В Херсоні і області ввели в дію передбачені для червоного рівня обмежувальні протиепідемічні заходи.

У місті зафіксовано довгі черги з тих, хто хоче вакцинуватися від коронавірусу.

Про це заявив в. о. заступника мера Роман Головня на брифінгу, повідомляють Подробиці.

– У місті – вакцинальний бум, вишикувалися черги. Станом на ранок 13 жовтня у нас близько 20% всього населення має дві дози вакцини – це те, що зелений сертифікат, – сказав Головня.

Близько 126 тисяч місцевих жителів вже отримали першу дозу вакцини.

Чиновник зазначив, що був випадок, коли людині в черзі на вакцинацію стало погано. Викликали швидку, зробили експрес-тест на коронавірус – виявився позитивним.

– Дотягнули до останнього, коли в пік епідемії масово збираємося для того, щоб вакцинуватися, – зазначив він.

Особливості червоної зони карантину

Влада робить акцент щодо рівня вакцинації у персоналу та клієнтів сфер обслуговування.

Громадські заклади працюватимуть лише за умови повної імунізації 100% персоналу, а обслуговуватимуть тільки повністю вакцинованих клієнтів.

Дозволена роботу шкіл, де 100% персоналу були вакциновані. Інші перейдуть на онлайн-роботу.

Транспорт у червоній зоні не зупинятимуть, однак посилять вимоги до водіїв, пасажирів і дезінфекції салону.