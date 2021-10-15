Херсонська область у червоній зоні: інфікованих госпіталізують з черг на щеплення

Херсонська область перейшла в червону зону через високий поріг заражень коронавірусом.
Із півночі 15 жовтня відповідне рішення, що ухвалила державна комісія з ТЕБ та НС, вступило в силу. В Херсоні і області ввели в дію передбачені для червоного рівня обмежувальні протиепідемічні заходи.
У місті зафіксовано довгі черги з тих, хто хоче вакцинуватися від коронавірусу.
Про це заявив в. о. заступника мера Роман Головня на брифінгу, повідомляють Подробиці.
– У місті – вакцинальний бум, вишикувалися черги. Станом на ранок 13 жовтня у нас близько 20% всього населення має дві дози вакцини – це те, що зелений сертифікат, – сказав Головня.
Близько 126 тисяч місцевих жителів вже отримали першу дозу вакцини.
Чиновник зазначив, що був випадок, коли людині в черзі на вакцинацію стало погано. Викликали швидку, зробили експрес-тест на коронавірус – виявився позитивним.
– Дотягнули до останнього, коли в пік епідемії масово збираємося для того, щоб вакцинуватися, – зазначив він.
Особливості червоної зони карантину
Влада робить акцент щодо рівня вакцинації у персоналу та клієнтів сфер обслуговування.
Громадські заклади працюватимуть лише за умови повної імунізації 100% персоналу, а обслуговуватимуть тільки повністю вакцинованих клієнтів.
Дозволена роботу шкіл, де 100% персоналу були вакциновані. Інші перейдуть на онлайн-роботу.
Транспорт у червоній зоні не зупинятимуть, однак посилять вимоги до водіїв, пасажирів і дезінфекції салону.