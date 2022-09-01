Науковому центрі превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки створили чат-бот Хімічна (не)Безпека! Як Діяти — https://t.me/chemicalsafety_bot . З нього можна дізнатися, як швидко і правильно реагувати під час застосування хімічної зброї або техногенної катастрофи.

Чат-бот допоможе:

виявити ознаки хімічної атаки;

дізнатися про різні хімічні речовини та навчитися їх розрізняти;

отримати алгоритм дій у разі небезпеки;

проаналізувати стан домашньої аптечки.

Що робити

Зараз дивляться

Майте чат-бот під рукою

Прогляньте його і вивчіть його структуру

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Проєкт створено за підтримки програми Український фонд швидкого реагування, яку втілює IREX за підтримки Державного департаменту США та з допомогою ГО Асоціація психологічного консультування та травмотерапії.