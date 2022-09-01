Науковому центрі превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки створили чат-бот Хімічна (не)Безпека! Як Діяти — https://t.me/chemicalsafety_bot . З нього можна дізнатися, як швидко і правильно реагувати під час застосування хімічної зброї або техногенної катастрофи.
Чат-бот допоможе:
- виявити ознаки хімічної атаки;
- дізнатися про різні хімічні речовини та навчитися їх розрізняти;
- отримати алгоритм дій у разі небезпеки;
- проаналізувати стан домашньої аптечки.
Що робити
Зараз дивляться
- Майте чат-бот під рукою
- Прогляньте його і вивчіть його структуру
- Поділіться чатботом з рідними, друзями, колегами.
Проєкт створено за підтримки програми Український фонд швидкого реагування, яку втілює IREX за підтримки Державного департаменту США та з допомогою ГО Асоціація психологічного консультування та травмотерапії.