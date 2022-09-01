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Хімічна атака: чат-бот підкаже алгоритм дій

1 Вересня 2022, 18:47
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
хімічна атака
Джерело: Depositphotos

Науковому центрі превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки створили чат-бот Хімічна (не)Безпека! Як Діятиhttps://t.me/chemicalsafety_bot . З нього можна дізнатися, як швидко і правильно реагувати під час застосування хімічної зброї або техногенної катастрофи.

Чат-бот допоможе:

  • виявити ознаки хімічної атаки;
  • дізнатися про різні хімічні речовини та навчитися їх розрізняти;
  • отримати алгоритм дій у разі небезпеки;
  • проаналізувати стан домашньої аптечки.

Що робити

Зараз дивляться
  • Майте чат-бот під рукою
  • Прогляньте його і вивчіть його структуру
  • Поділіться чатботом з рідними, друзями, колегами.
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Проєкт створено за підтримки програми Український фонд швидкого реагування, яку втілює IREX за підтримки Державного департаменту США та з допомогою ГО Асоціація психологічного консультування та травмотерапії.

Джерело
МОЗ
Теги
Хімічна зброя
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