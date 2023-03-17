Начальниця офтальмологічного відділення клініки хірургії Центрального госпіталю прикордонної служби, військовий хірург-офтальмологиня Юлія Піменова показала уламок завдовжки близько 1 см, який майже рік пробув в оці звільненого з полону захисника Маріуполя.

– Це наслідки Азовсталі, якими займалася сьогодні. Поранення очного яблука сталося в квітні, – прокоментувала військова хірургиня в соцмережі.

За її словами, переважна більшість захисників Маріуполя, які зараз утримуються в полоні РФ, мають численні та важкі поранення.

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Лікарка також зазначила, що відсоток поранень очей серед звільнених з полону військових Маріупольського гарнізону досить високий. Це обумовлено інтенсивністю боїв, а також відсутністю спеціалізованої медичної допомоги, яка фактично не могла бути реалізована в умовах Азовсталі.

Вона констатувала, що такі випадки, на жаль, часто є фатальними.

Джерело: Жінки зі сталі