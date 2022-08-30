У 2022 році в програмі медичних гарантій з’явився пакет Хірургічні операції дорослим і дітям в умовах стаціонару одного дня.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

– Поява цього пакету створила для пацієнтів можливість не лягати в лікарню на довгий час, якщо оперативне втручання можна провести в стаціонарі за один день, – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що до таких втручань належать, наприклад:

операції на очах (сітківці, рогівці, склері, виправлення косоокості, лікування глаукоми, катаракти і т. п.);

операції на носі, вусі, роті, горлі;

щелепно-лицьові хірургічні операції;

діагностичні процедури на кістках і суглобах, включаючи біопсію;

операції на щитовидній залозі;

комплексна ендоскопія.

Повідомляється, що під час проведення таких операцій пацієнта оформляють в стаціонар, але він проводить на лікарняному ліжку до 24 годин, тобто вже в день проведення операції або на наступний день він може повернутися додому.

Однак, оскільки в більшості випадків операції потребують загальної анестезії і мають більший ризик ускладнень, ніж амбулаторні втручання, іноді може знадобитися залишити пацієнта в стаціонарі на більш тривалий термін.

Тоді його госпіталізують в стаціонар на потрібний термін. Для цього окремий напрямок або будь-які інші додаткові дії з боку пацієнта не потрібно.