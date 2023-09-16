Спеціалісти реабілітаційного Центру Незламні провели складну операцію – закриття тканинного дефекту ротаційним клаптем. Втручання вважається одним з найскладніших у реконструктивній хірургії.

40-річний львів’янин Ігор Сидоряк став військовим на початку повномасштабного вторгнення.

Під час гранатометного обстрілу в районі Куп’янська Ігор отримав серйозне поранення – відкритий перелом плечової кістки та масивний дефект м’яких тканин, розміром близько 23 см.

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– Така обширна рана – це пряма загроза ампутації, – розповідають в реабілітаційному центрі.

Хірурги скористалися методом ротаційного клапта, який полягає в закритті дефекту м’яких тканин шляхом використання частини найширшого м’яза спини пацієнта. Операція тривала близько 10 годин.

Після операції Ігор Сидоряк проходить відновлення і вже почувається краще. Він висловив подяку команді лікарів за порятунок руки.

Керівник напрямку хірургії в Центрі Незламні Гнат Герич зауважив, що велика війна змусила їхню команду навчатися та вдосконалювати нові методики лікування важких воєнних травм. Спеціалісти центру оволоділи 25 новими типами хірургічних операцій.

З початку війни хірурги провели 35 операцій методом закриття тканинного дефекту ротаційним клаптем.

Джерело: Незламні

Фото: Незламні