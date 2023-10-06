Хірурги з Львівського Охматдиту успішно провели складну операцію п’ятимісячному хлопчику, який народився з вадами – незрощенням губи, піднебіння та альвеолярного відростка.

Хлопчик на ім’я Богдан народився як частина двійні разом зі своїм братом Назаром.

Богдан та його брат Назар народилися на 39-му тижні вагітності, при цьому Богдан важив лише 1800 г, а Назар – 3000 г.

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Ще під час ультразвукової діагностики вагітності було виявлено широку розщілину губи, твердого і м’якого піднебіння та альвеолярного відростка. Це було коренем проблем із харчуванням хлопчика.

Хлопчик все ж набирав вагу, завдяки правильно підібраним соскам.

Батьки не зволікали і звернулися за допомогою до Охматдиту, де щелепно-лицеві хірурги порекомендували робити тейпування, щоб створити сприятливі умови для успішної операції.

Ця процедура включає в себе використання спеціальних тейпів для стягування і звуження розщілини.

За словами щелепно-лицевої хірургині Христини Пограничної, цей метод дав колосальний ефект.

Після двомісячного тейпування нарешті можна було приступати до операції.

Богдану було лише 5 місяців, коли його успішно прооперували.

Лікарі планують наступну операцію через пів року.

Медики продовжують спостерігати за станом хлопчика для забезпечення найкращого можливого результату.

Джерело: Львівська Обласна Дитяча Клінічна Лікарня Охматдит

Фото: Львівська Обласна Дитяча Клінічна Лікарня Охматдит