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Ходив, наче з бомбою всередині: у Львові врятували 9-річного хлопчика із кістою у нирці

6 Вересня 2023, 17:59
Марина Мелехова редактор
львів, операція

9-річний Олексій потрапив до Львівського Охматдиту з кістою у черевній порожнині. Однак, у якому органі виникла патологія та причину її походження, раніше встановити не вдавалося.

Навіть компʼютерна томографія з контрастним підсиленням не давала результатів.

Але під час лапароскопічної діагностики лікарі виявили, що кістою був тотальний гідронефроз лівої нирки.
Це прогресуюче захворювання, яке проявляється у збільшенні органу через уповільнення відтоку сечі.

– Нирку роздуло і вона перестала функціонувати. Відтак, її не можна було залишати. Бо вона могла із часом загноїтися, – розповів дитячий хірург Микола Микита.

За словами лікаря, жити з такою ниркою, це немов ходити з бомбою всередині.

Після оперативного втручання Олексій почувається добре та поступово одужує.

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Джерело і фото: Львівський Охматдит

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