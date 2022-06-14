Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини

Холерної палички в Києві немає: якість води в водопроводі відповідає нормам

14 Червня 2022, 16:23
Ганна Іваницька керівник відділу Здоров’я
вода
Джерело: Depositphotos

В соцмережах Києва шириться інформація, що у водопроводі столиці є холерна паличка. І не можна чистити зуби і мити нею фрукти і овочі. Це фейкова інформація, запевнили у КМДА.

Наразі якість води у водопроводі Києва повністю відповідають санітарним нормам.

– Якість питної води контролюється за показниками епідемічної безпеки та санітарно-хімічними показниками безпечності. Жодних відхилень від ДСанПіН 2.2.4-171-10 наразі немає, водопровідна вода цілком безпечна, – зазначається у повідомленні.

Фейкова інформація про поширення холерної палички у воді і можливий спалах холери в Києві, скоріш за все, спрямована на нагнітання паніки та дестабілізації ситуації в столиці. У Київводоканалі запевняють, що інформація про холерну паличку – це фейк.

Зараз дивляться

Всі водопровідні споруди, всі процеси водопостачання працюють в установленому режимі. Усі необхідні реагенти в Київводоканалі є.

Читайте також:
холераХолера: причини зараження, симптоми, профілактика, лікування

Джерело
КМДА
Теги
Київ КМДА питна вода Фейк холера
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь