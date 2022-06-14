В соцмережах Києва шириться інформація, що у водопроводі столиці є холерна паличка. І не можна чистити зуби і мити нею фрукти і овочі. Це фейкова інформація, запевнили у КМДА.

Наразі якість води у водопроводі Києва повністю відповідають санітарним нормам.

– Якість питної води контролюється за показниками епідемічної безпеки та санітарно-хімічними показниками безпечності. Жодних відхилень від ДСанПіН 2.2.4-171-10 наразі немає, водопровідна вода цілком безпечна, – зазначається у повідомленні.

Фейкова інформація про поширення холерної палички у воді і можливий спалах холери в Києві, скоріш за все, спрямована на нагнітання паніки та дестабілізації ситуації в столиці. У Київводоканалі запевняють, що інформація про холерну паличку – це фейк.

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Всі водопровідні споруди, всі процеси водопостачання працюють в установленому режимі. Усі необхідні реагенти в Київводоканалі є.