Фахівцям Пекінського союзного медичного коледжу вдалося взяти під контроль важке отруєння ртуттю, яку 25-річний пацієнт сам ввів собі у вену, щоб позбутися грибка в паху.

Повідомляється, що молода людина страждала на дерматофітію або стригучий лишай, який заражає шкіру мікроскопічними грибами. І хоча у хлопця була можливість вилікувати інфекцію за допомогою цілком доступних препаратів, він все ж вважав за краще сумнівні засоби народної медицини.

Відзначається, що чоловік протягом трьох місяців відчував наростаючу втому, нудоту, його мучив сухий кашель. З’ясувалося, що за тиждень до появи скарг пацієнт ввів собі в вену 4 мл елементарної ртуті, щоб позбутися від грибка в паховій області.

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Згідно з аналізами, рівень ртуті в його сечі перевищував допустимий більш ніж в 600 разів, а в крові — в 360 разів. Рівень гемоглобіну був вдвічі менше межі норми. На рентгені лікарі помітили численні металеві включення в легенях, печінці, нирках, венах і правому передсерді і шлуночку.

В результаті хворому призначили хелатну терапію унітіолом – з’єднанням, яке зв’язує ртуть і виводить з організму разом з сечею. Через два тижні симптоми пацієнта істотно ослабли. Його виписали на амбулаторне лікування з продовженням хелатної терапії. Втім, чи вдалося юнакові вилікувати лишай лікарі не повідомляють.

Джерело: nauka.ua