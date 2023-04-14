Фахівці Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова прооперували молодого воїна, щоб підготувати травматично ампутовану ногу до протезування.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник клініки Сергій Риженко.

– Стікаючого кров’ю після прямого влучання танкового снаряда, з відірваною ногою, що лежала поруч, Володимира доправили до Мечникова. Лікарі щосили намагалися зберегти кінцівку. Але дива, на жаль, не сталося, – пише Риженко.

За словами медика, завідувач центру травматології Валерій Томілін провів операцію, яка дасть змогу прискорити реабілітацію і поставити надійний протез.

Як стало відомо, до повномасштабного вторгнення Володимир мріяв стати чемпіоном з веслування спочатку в Україні, потім за кордоном. Але війна змінила плани, хлопець пішов захищати Батьківщину.

– Він тричі повертався до своїх побратимів після поранень, але ситуація з ногою вибила його з ладу, – пише Риженко.

Директор клініки розповів, що друзі не забувають Володимира, чекають на його повернення на службу як інструктора.

За словами Риженка, для хлопця дуже важливо, що поруч із ним його наречена Оксана, яка стала для героя справжньою підтримкою.

Сьогодні воїн вчиться ходити на милицях і вірить у те, що обов’язково буде перемога і їхнє з Оксаною весілля рідному Миколаєві.

Джерело: Сергій Риженко