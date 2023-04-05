Трирічний хлопчик пів року жив із шурупом у животі. Дитина не скаржилася на самопочуття.

Данилку з Івано-Франківської області нещодавно виповнилося три роки. У вересні за станом здоров’я йому потрібно було зробити рентгенографію, і під час дослідження лікарі випадково виявили у черевній порожнині малюка металевий шуруп.

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Медики разом із батьками вирішили спостерігати і сподівалися, що шурупчик вийде самостійно. При повторних рентген-дослідженнях, шуруп, на жаль, залишався на місці.

Батьки вирішили звернутися до Львівської обласної дитячої клінічної лікарні Охматдит. Лікарка-ендоскопіст Марта Лучак провела колоноскопію, проте шуруп не виявили.

Тоді хірурги виконали діагностичну лапароскопію, перевірили весь кишківник і знайшли шуруп в апендиксі. Після цього знахідку одразу видалили.

На третій день після операції хлопчика виписали додому.