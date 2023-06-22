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Хто має право на повну оплату лікарняного, незалежно від страхового стажу: роз’яснення Пенсійного фонду

22 Червня 2023, 14:11
Валентина Андрейко журналістка
лікар і пацієнт
Джерело: Pixabay

Відповідно до Закону України Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю виплачується застрахованим особам у розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати (доходу) у разі наявності у них понад вісім років страхового стажу.

Але деякі категорії українців мають право на повну оплату лікарняного, незалежно від того, чи є у них 8 років стажу чи нема. Таких категорій сім:

  • громадяни з числа 1-3 груп осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
  • один з батьків або особа, яка їх замінює, що доглядає хвору дитину віком до 14 років, постраждалу внаслідок Чорнобильської катастрофи;
  • ветерани війни, постраждалі учасники Революції Гідності та члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни;
  • члени сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України;
  • особи, які належать до жертв нацистських переслідувань;
  • донори, які мають право на пільгу;
  • реабілітовані особи, жертви репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років, яких було піддано репресіям у формі (формах) позбавлення волі (ув’язнення) або обмеження волі чи примусового безпідставного поміщення здорової людини до психіатричного закладу за рішенням позасудового або іншого репресивного органу.

Підставою для оформлення листка непрацездатності є медичний висновок чи рішення органу опіки та піклування.

Відкривати лікарняний можна через Електронний реєстр Пенсійного фонду.

На період дії воєнного стану у разі відсутності у закладі охорони здоров’я бланків листків непрацездатності та неможливості їх отримання дозволяється видача листків непрацездатності, роздрукованих на білому аркуші паперу за формою, затвердженою відповідними наказами.

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Джерело
Пенсійний фонд
Теги
Лікарняні Пенсійний фонд
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