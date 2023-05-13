Інформаційна система Helsi – одна з багатьох інформаційних систем, якою користуються пацієнти. Зайшовши на особисту сторінку Helsi, можна відстежити дані про свої візити до лікаря, про медпослуги, які отримав.

Лікарі також вносять цю інформацію в центральну базу даних Електронної системи охорони здоров’я. Контроль обопільний.

Але що робити, коли, зайшовши на Helsi, ви виявили, начебто, були у лікаря на прийомі, хоча насправді в цей час нічого такого не робили. Що за фейковий запис на вашій особистій конфіденційній сторінці?

МОЗ стверджує, що не варто одразу гарячкувати. Можливо, це позначені прийоми, коли здійснювалася вакцинація, проводилися якісь медичні процедури чи проходження ВЛК.

Звісно, лікар міг і помилково внести запис. Робота з інформаційною системою вимагає прискіпливості і акуратності. Проте, не виключені і зловживання. Адже лікарям нараховуються гроші за надання медичних послуг.

Щоб унеможливити неіснуючі візити і послуги Національна служба здоров’я України аналізує кожен запис. І, на жаль, близько 10% цільових записів знімаються з оплати.

Лише за минулий рік було виявлено 16 670 записів-повторів. Це дозволило уникнути зайвих виплат на понад 5 млн гривень.

Недобросовісні лікарі наживаються навіть на мертвих душах. НСЗУ перевірило понад півмільйона записів про смерть пацієнта. І встановило, що вже після цього люди, начебто, записувалися до лікаря. Завдяки ретельній перевірці вдалося фактично повернути 158 млн гривень.

Отож МОЗ закликає пацієнтів, які виявили в особистому кабінеті Helsi запис про якийсь сумнівний візит, обов’язково подати скаргу до Національної служби здоров’я за номером 16-77.

Паралельно звернутися з письмовою заявою безпосередньо до керівництва медзакладу, в якому зафіксовано візит.

Кожна скарга ретельно і неупереджено перевіряється. Якщо буде зафіксовано зловживання, справу передадуть у правоохоронні органи.