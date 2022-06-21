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Хворі на діабет під загрозою загибелі: ситуація з інсуліном у Маріуполі повністю вийшла з-під контролю

21 Червня 2022, 11:37
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
Маріуполь

Ситуація з інсулінозалежними пацієнтами в окупованому російськими військами Маріуполі повністю вийшла з-під контролю. Щодня хірурги проводять від трьох до п’яти ампутацій кінцівок.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

– Всього в Маріуполі залишилося не менше тисячі людей, хворих на цукровий діабет. Всі вони в стані реальної загрози загибелі через відсутність звичного інсуліну й медичного колапсу, – написав він.

За словами Петра Андрющенка, брак лікарів окупанти намагаються вирішувати “волонтерськими бригадами лікарів” з РФ. Поки результату від цього мало.

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Через відсутність обладнання, реактивів й ліків все лікування схоже на “помазати зеленкою і відпустити додому”, повідомляє радник міського голови.

Джерело: Петро Андрющенко

Фото: Маріупольська міськрада

Теги
Інсулін Війна в Україні Діабет Маріуполь
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