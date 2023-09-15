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Хвороба легіонерів у Польщі: відомо про 23 летальних випадки

15 Вересня 2023, 15:17
Ольга Боднарчук редактор
Хвороба легіонерів у Польщі: відомо про 23 летальних випадки
Джерело: Pexels

Станом на 11 вересня, Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) повідомила про 23 смерті через хворобу легіонерів у Польщі.

За останніми даними, було зареєстровано 166 випадків цієї інфекції. З 7 вересня не зафіксовано жодного нового випадку захворювання.

Фото: ВООЗ

У серпні цього року влада Польщі повідомила, що польське агентство внутрішньої безпеки розслідує можливість навмисного втручання в систему водопостачання, як можливу причину спалаху хвороби легіонерів.

Зараз дивляться

Наразі джерело інфекції залишається невідомим, дослідження продовжуються з метою встановлення джерела проблеми.

Легіонельоз (хвороба легіонерів) – це серйозне інфекційне захворювання легень, спричинене бактерією Legionella. Воно може призвести до гострої пневмонії та інших респіраторних захворювань. Інфекція передається через вдихання аерозольних крапель забрудненої води чи системи кондиціонування повітря.

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Джерело
Всесвітня організація охорони здоров’я
Теги
ВООЗ Польща Смерть хвороба
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