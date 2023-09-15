Станом на 11 вересня, Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) повідомила про 23 смерті через хворобу легіонерів у Польщі.

За останніми даними, було зареєстровано 166 випадків цієї інфекції. З 7 вересня не зафіксовано жодного нового випадку захворювання.

У серпні цього року влада Польщі повідомила, що польське агентство внутрішньої безпеки розслідує можливість навмисного втручання в систему водопостачання, як можливу причину спалаху хвороби легіонерів.

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Наразі джерело інфекції залишається невідомим, дослідження продовжуються з метою встановлення джерела проблеми.

Легіонельоз (хвороба легіонерів) – це серйозне інфекційне захворювання легень, спричинене бактерією Legionella. Воно може призвести до гострої пневмонії та інших респіраторних захворювань. Інфекція передається через вдихання аерозольних крапель забрудненої води чи системи кондиціонування повітря.