Американці Шоні Чессер зараз 72 роки, і майже 20 років вона прожила у будиночку, який змайструвала у гіллі великого дерева на півночі Майямі.

Після того, як помер її син, Шоні, що страждала на клаустрофобію, зрозуміла, що не зможе самотужки вижити у звичному будинку, стіни давили на неї і змушували страждати.

– Для мене жити на відкритому повітрі це єдиний спосіб жити взагалі, – пояснює жінка, що вже має досить поважний вік.

Проте сусідство з будиночком на дереві, який власниця назвала Тікі, викликало у міцевих мешканців негативні почуття. Може, вони не дуже хотіли жити поряд з дивакуватою старою, що мала психіатричний діагноз. Хто зна.

Зараз дивляться

У 2015 році вони поскаржилися у Департамент із забезпечення дотримання будівельних норм, що їхня сусідка живе в небезпечному будиночку на дереві.

Бабуся двох онуків отримала повідомлення про штраф і проігнорувала його. За вісім років Чессер накопичила штрафів на суму майже $40 тис.

У її будиночку Тікі є все, що треба для життя і отримання задоволення від нього – спальня на дереві, кухня і вітальня на землі, басейн, фонтан і нова спальня, яку вона побудувала всередині хатини минулого року.

Тепер усе це наказано знести, як будівлю, що не відповідає нормам.

Куди подітися Шоні Чессер, дуже активно обговорюють в соціальних мережах, створений навіть фонд її підтримки.

Можливо саме тиск громадськості змусив керівництво округу Маямі-Дейд заявити, що вони не вдадуться до жодних дій зі знесення будиночка на дереві, просто намагатимуться привести об’єкт у відповідність до норм.

Фото: Saveshawneesparadise