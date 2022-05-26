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І це тільки цього тижня: у Львові з’явилися на світ три пари двійнят

26 Травня 2022, 10:41
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
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Цього тижня у пологовому будинку Територіального медичного об’єднання №3 Львова з’явилися на світ одразу три пари двійнят.

Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради на своєму офіційному сайті

– Одна пара дітей народилася в неділю, ще дві – в понеділок. Допомогли з’явитися їм на світ лікарі Ольга Коваль і Вальдемар Надежко разом з медичним персоналом Третього ТМО Львова.

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Повідомляється, що малюки активно набирають вагу, а їхні мами благополучно відновлюють сили в післяпологових палатах.

Зараз дивляться

За словами щасливої мами двійнят Дениса й Даші, першу дитину, дівчинку, вона народжувала в цьому ж пологовому будинку і теж за допомогою акушера-гінеколога Ольги Коваль.

Ми від щирого серця вітаємо і новонароджених, і їхніх батьків, і медиків. Здоров’я, благополуччя і, головне, миру!

Джерело: Львівська міська рада

Фото: Львівська міська рада

Теги
Близнюки, Львів, Медики, новонароджені
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