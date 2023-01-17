Міністерство охорони здоров’я анонсувало запуск чат-бота Календар здорових українців, за допомогою якого можна, зокрема, дізнатися, де можна отримати безкоштовне лікування або діагностику.

– Мета проєкту – показати, що профілактика це не тільки важливо, але і доступно, – йдеться в повідомленні МОЗ.

Зазначається, що серед завдань чат-бота:

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підвищити обізнаність про можливості безкоштовної діагностики та лікування;

показати перелік медичних послуг, що фінансуються з державного бюджету;

інформувати про права пацієнтів в цілому.

Повідомляється, що сервіс розповість, які дослідження і в якому віці слід зробити, які з них безкоштовні і як їх отримати.

Чат-бот може також дати індивідуальні поради, як поліпшити стан здоров’я, на що звернути увагу, показати найближчий до користувача медзаклад, де надаються необхідні послуги, проводиться діагностика та лабораторні дослідження.

Чат-бот доступний в месенджерах: