Міністерство охорони здоров’я анонсувало запуск чат-бота Календар здорових українців, за допомогою якого можна, зокрема, дізнатися, де можна отримати безкоштовне лікування або діагностику.
– Мета проєкту – показати, що профілактика це не тільки важливо, але і доступно, – йдеться в повідомленні МОЗ.
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Зазначається, що серед завдань чат-бота:
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- підвищити обізнаність про можливості безкоштовної діагностики та лікування;
- показати перелік медичних послуг, що фінансуються з державного бюджету;
- інформувати про права пацієнтів в цілому.
Повідомляється, що сервіс розповість, які дослідження і в якому віці слід зробити, які з них безкоштовні і як їх отримати.
Чат-бот може також дати індивідуальні поради, як поліпшити стан здоров’я, на що звернути увагу, показати найближчий до користувача медзаклад, де надаються необхідні послуги, проводиться діагностика та лабораторні дослідження.
Чат-бот доступний в месенджерах:
- Telegram — https://t.me/CalendarUA_Bot,
- Viber — http://www.viber.com/calendarua_bot