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Інформація про безкоштовне лікування та діагностику: запущено чат-бот Календар здорових українців

17 Січня 2023, 14:32
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
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Джерело: Depositphotos

Міністерство охорони здоров’я анонсувало запуск чат-бота Календар здорових українців, за допомогою якого можна, зокрема, дізнатися, де можна отримати безкоштовне лікування або діагностику.

– Мета проєкту – показати, що профілактика це не тільки важливо, але і доступно, – йдеться в повідомленні МОЗ.

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Зазначається, що серед завдань чат-бота:

Зараз дивляться
  • підвищити обізнаність про можливості безкоштовної діагностики та лікування;
  • показати перелік медичних послуг, що фінансуються з державного бюджету;
  • інформувати про права пацієнтів в цілому.

Повідомляється, що сервіс розповість, які дослідження і в якому віці слід зробити, які з них безкоштовні і як їх отримати.

Чат-бот може також дати індивідуальні поради, як поліпшити стан здоров’я, на що звернути увагу, показати найближчий до користувача медзаклад, де надаються необхідні послуги, проводиться діагностика та лабораторні дослідження.

Чат-бот доступний в месенджерах:

  • Telegram — https://t.me/CalendarUA_Bot,
  • Viber — http://www.viber.com/calendarua_bot

Джерело
МОЗ
Теги
лікування МОЗ України Смартфон
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