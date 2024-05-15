Лікарі київського Центру імені Шалімова прооперували жінку з нейроендокринною пухлиною, яку інші фахівці не могли діагностувати.

Не могли встановити правильний діагноз

Жінка середнього віку страждала від постійного відчуття голоду, підвищеної пітливості, запаморочення, періодичної втрати свідомості та порушень уваги.

Після легкозасвоюваних вуглеводів вона помічала, що симптоми зникали. Чимало пацієнтів, у яких спостерігаються подібні прояви, які нагадують напади епілепсії, проходять тривале лікування у психоневрологічних стаціонарах.

Однак попри це, неврологи не завжди можуть встановити правильний діагноз.

Фахівці розв’язали проблему

Звернувшись до фахівців клініки Шалімова, пацієнтка пройшла обстеження, результати якого вказали на наявність інсуліноми – нейроендокринної пухлини підшлункової залози.

Їй було рекомендовано лапароскопічна операція, що дозволило знизити ризик ускладнень і тривалість перебування в лікарні.

За кілька днів після хірургічного втручання жінку виписали додому. Симптоми хвороби, включаючи нервово-психічні розлади, зникли, показники вуглеводного обміну нормалізувались, і вона знову відчуває себе здоровою та активною.

Джерело і фото: Центр хірургії та трансплантологіїї ім. О.О. Шалімова