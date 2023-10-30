За даними Міністерства охорони здоров’я, з початку 2023 року в Україні було діагностовано 87 114 випадків інсульту.
За статистикою, було виявлено 76 575 випадків ішемічного інсульту, та 10 802 – геморагічного.
Найбільше хворих діагностовано в Дніпропетровській, Харківській та Київській областях.
Інсульт вважається другою причиною смерті у світі за частотою.
Україна активно працює над вдосконаленням системи надання меддопомоги пацієнтам з інсультом.
У МОЗ розпочали новий етап медичної реформи, в його рамках передбачається створення мережі медзакладів з інсультними центрами та блоками.
Інсультний блок – це команда, що складається з фахівців різної спеціалізації для надання повної та якісної допомоги.
Кардіологічні блоки обладнані сучасними апаратами. Там планують застосовувати інноваційні методи лікування, наприклад, тромболізис чи тромбоекстракція.
НСЗУ має угоди з 229 закладами щодо діагностики та лікування гострого мозкового інсульту.
Безоплатні послуги для пацієнтів з інсультом:
- первинний огляд;
- термінова комп’ютерна або магнітно-резонансна томографія;
- дослідження (лабораторні, інфструментальні);
- тромболічна терапія разом з ліками;
- малоінвазивна хірургія судин головного мозку;
- допомога нейрохірурга;
- ліки, що входять до Нацпереліку.
Для пацієнтів, які перебувають на амбулаторному лікуванні серцево-судинних хвороб, діє пакет Програми медичних гарантій Доступні ліки. З ним можна отримати необхідні медикаменти безкоштовно або з мінімальними витратами.
Також держава забезпечує пацієнтам вторинну діагностику, реабілітацію та підтримку у відновленні.