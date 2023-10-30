За даними Міністерства охорони здоров’я, з початку 2023 року в Україні було діагностовано 87 114 випадків інсульту.

За статистикою, було виявлено 76 575 випадків ішемічного інсульту, та 10 802 – геморагічного.

Найбільше хворих діагностовано в Дніпропетровській, Харківській та Київській областях.

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Інсульт вважається другою причиною смерті у світі за частотою.

Україна активно працює над вдосконаленням системи надання меддопомоги пацієнтам з інсультом.

У МОЗ розпочали новий етап медичної реформи, в його рамках передбачається створення мережі медзакладів з інсультними центрами та блоками.

Інсультний блок – це команда, що складається з фахівців різної спеціалізації для надання повної та якісної допомоги.

Кардіологічні блоки обладнані сучасними апаратами. Там планують застосовувати інноваційні методи лікування, наприклад, тромболізис чи тромбоекстракція.

НСЗУ має угоди з 229 закладами щодо діагностики та лікування гострого мозкового інсульту.

Безоплатні послуги для пацієнтів з інсультом:

первинний огляд;

термінова комп’ютерна або магнітно-резонансна томографія;

дослідження (лабораторні, інфструментальні);

тромболічна терапія разом з ліками;

малоінвазивна хірургія судин головного мозку;

допомога нейрохірурга;

ліки, що входять до Нацпереліку.

Для пацієнтів, які перебувають на амбулаторному лікуванні серцево-судинних хвороб, діє пакет Програми медичних гарантій Доступні ліки. З ним можна отримати необхідні медикаменти безкоштовно або з мінімальними витратами.

Також держава забезпечує пацієнтам вторинну діагностику, реабілітацію та підтримку у відновленні.