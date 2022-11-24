Щелепно-лицьові хірурги лікарні Святого Пантелеймона Першого медичного об’єднання Львова прооперували рідкісну патологію, синдром Голка, і повернули 78-річній львів’янці здатність їсти, спати і жити без болю.

Про це співробітники клініки написали на своїй сторінці в Facebook.

Зараз дивляться

– Марію Лещак в будь-який момент міг вразити інсульт, а кожен її ранок протягом останніх п’яти років починався зі знеболюючого, – пишуть медики.

За їхніми словами, це вже друга така операція в лікарні Святого Пантелеймона.

Відзначається, що жінка звернулася до невропатолога з вираженим больовим синдромом в області голови і шиї. Той спочатку направив хвору на комп’ютерну томографію, а після цього – до фахівців з щелепно-лицевої хірургії.

Обстеження виявило: у жінки – синдром Голка – аномалія, при якій змінюється положення, форма і розмір шиловидного відростка, що відходить від скроневої кістки голови. Причина – окостеніння шилоподібної зв’язки.

– Марія страждала від постійного болю, не могла їсти, спати, а згодом і рухатися. Скачки тиску спровокували передінсультний стан, а через тривалу відсутність сну почалися психічні розлади, – пишуть медики.

За їхніми словами, було прийнято рішення оперувати невідкладно.

Відзначається, що відросток розміщений в анатомічно складному місці: там проходить сонна артерія, багато судин і лицевий нерв, який відповідає за міміку обличчя.

– Кожен рух хірурга – небезпека. Однак наші фахівці спрацювали на відмінно, – повідомляють співробітники клініки.

Щелепно-лицьові хірурги видалили аномальний відросток довжиною 5 см без пошкодження важливих структур.

Медики повідомляють, що з часу втручання пройшло вже два тижні. Жінка більше не потребує знеболюючих таблеток, вона знову добре спить і нарешті посміхається.

Джерело: Перше медоб’єднання Львів