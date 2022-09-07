У американської ведучої теленовин Джулі Чін з’явилися симптоми інсульту у прямому ефірі.

На щастя, її колеги зрозуміли, що жінка потребує невідкладної медичної допомоги, і відразу зателефонували до служби 911. Їхні швидкі дії виявилися критично важливими для врятування життя.

За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань, у Сполучених Штатах щороку понад 795 тис. осіб переносять інсульт, а це означає, що у когось він трапляється приблизно кожні 40 секунд, а хтось помирає від одного інсульту приблизно кожні три секунди.

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Інсульти найбільш поширені серед людей похилого віку, але дані за 2014 рік показали, що принаймні 38% людей, госпіталізованих з приводу інсульту, були молодшими за цей вік.

Доктор Ніл Шварц, директор програми боротьби з інсультом у молодих у Стенфордському центрі інсульту, розповів в інтерв’ю, що у пані Чін могла бути транзиторна ішемічна атака, яка імітує інсульт.

При ТІА, як її називають, приплив крові до мозку відновлюється швидше, що часто запобігає пошкодженню головного мозку.

За словами доктора Шварца, важко точно визначити, скільком людям щороку ставиться діагноз транзиторна ішемічна атака, тому що для нього немає остаточного тесту. Проте він наголошує, що при TIA потрібна невідкладна медична допомога, як і при інсульті.