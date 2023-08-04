35-річна Ешлі Саммерс, відпочиваючи на пляжі з родиною, випила чотири пляшки звичайної столової води і, повернувшись додому, померла прямо в своєму гаражі.
Лікарі констатували набряк мозку і спочатку ніяк не могли визначити причину.
Але дізнавшись, що у спеку Ешлі випила 4 півлітрові пляшки води за 20 хв, зрозуміли, що йтися може про рідкісне отруєння водою. Причому водою якісною і перевіреною.
– Отруєння може статися через те, що в організм одномоментно надходить надто багато води і недостатньо натрію, – сказав доктор Блейк Фроберг, токсиколог з IU Health.
Симптоми інтоксикації водою – погане самопочуття, м’язові болісні спазми, нудота і головний біль.
Доктор Фроберг каже, що це рідкісне явище, але в літні місяці, особливо в спеку, може виникати і призводити до сумних наслідків.
– Якщо ви працюєте на вулиці або проводите час на пляжі, переконайтеся, що п’єте рідину, яка містить електроліти, натрій і трохи калію, – каже доктор Фроберг.
35-річна Ешлі Саммерс була посмертним донором органів і за життя пожертвувала своє серце, печінку, легені, нирки та частину своєї кісткової тканини.
Жінка допомогла врятувати життя п’яти осіб.
Джерело і фото: Wrtv