Українські лікарі взяли участь у стажуванні в США для покращення якості життя поранених. Проблема хронічного болю стала серйозним викликом для медиків України, оскільки велика кількість захисників потребує якісної терапії болю.

Життя без болю за новим методом

Завдяки співпраці Християнської медичної асоціації (ХМА), уряду Нідерландів і компанії Hospitainer група фахівців клінічної лікарні Феофанія вирушила до клініки Мейо (штат Флорида, США). Цей заклад є одним із небагатьох у світі, що спеціалізується на інвазивному лікуванні болю.

Під час стажування українські лікарі здобули нові навички та ознайомилися з новітніми методиками, зокрема периферичної стимуляції спинного мозку, яка ефективно сприяє зменшенню синдрому болю.

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Голова Християнської медичної асоціації (ХМА) Рудольф Мигович висловив надію, що така співпраця допоможе українським лікарям покращити якість лікування хронічний болей у поранених військових.

Джерело: Християнська медична асоціація (ХМА)