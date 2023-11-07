Новини здоров'я На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини здоров’я

Інвазивна терапія для поранених військових: українські лікарі пройшли в США тренінг з лікування хронічного болю

7 Листопада 2023, 12:02
Марина Мелехова редактор
Інвазивна терапія для поранених військових: українські лікарі пройшли в США тренінг з лікування хронічного болю
Джерело: Depositphotos

Українські лікарі взяли участь у стажуванні в США для покращення якості життя поранених. Проблема хронічного болю стала серйозним викликом для медиків України, оскільки велика кількість захисників потребує якісної терапії болю.

Життя без болю за новим методом

Завдяки співпраці Християнської медичної асоціації (ХМА), уряду Нідерландів і компанії Hospitainer група фахівців клінічної лікарні Феофанія вирушила до клініки Мейо (штат Флорида, США). Цей заклад є одним із небагатьох у світі, що спеціалізується на інвазивному лікуванні болю.

Під час стажування українські лікарі здобули нові навички та ознайомилися з новітніми методиками, зокрема периферичної стимуляції спинного мозку, яка ефективно сприяє зменшенню синдрому болю.

Зараз дивляться

Голова Християнської медичної асоціації (ХМА) Рудольф Мигович висловив надію, що така співпраця допоможе українським лікарям покращити якість лікування хронічний болей у поранених військових.

Читайте також:
військові лікаріЩоб полегшити страждання: військові медики по-новому лікують фантомні болі у бійців з ампутаціями

Джерело: Християнська медична асоціація (ХМА) 

Теги
Біль Війна в Україні військовослужбовці лікування медична допомога
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь