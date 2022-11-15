Як повідомила пресслужба Організації Об’єднаних Націй, сьогодні, 15 листопада 2022 року, кількість жителів Землі досягла позначки у вісім мільярдів осіб.

– Це історична віха у розвитку людства, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для збільшення населення Землі на 1 млрд знадобилося 12 років. Прогнозується, що людство досягне позначки в 9 млрд до 2037 року.

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Як відзначають експерти ООН, таке безпрецедентне зростання – результат збільшення тривалості життя, пов’язаного з розвитком охорони здоров’я і медицини, і збереження в низці країн високого рівня народжуваності.

Повідомляється, що країни з найвищим рівнем народжуваності, як правило, мають найнижчий дохід на душу населення. Таким чином, глобальний приріст населення з часом все більше концентрується в найбідніших країнах світу, більшість з яких знаходиться в країнах Африки на південь від Сахари.

Джерело: ООН