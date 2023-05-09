З жовтня 2021 року українці отримали понад 14,34 млн електронних лікарняних, що безумовно свідчить про ефективність. Про це повідомила пресслужба МОЗ.
– Електронний лікарняний формується на підставі медичного висновку про тимчасову непрацездатність, який лікар створює в електронній системі охорони здоров’я, – нагадали у відомстві.
Такий підхід дає змогу розмежувати медичний і соціальний процес: лікар відповідає лише за лікування пацієнта, а соціальна сторона забезпечує оформлення та нарахування виплат у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.
Що не менш важливо – це суттєво спрощує життя пацієнтів, адже тепер не потрібно думати про численні кабінети, довідки та підписи, знову йти до лікаря, якщо лікарняний оформлено неправильно, а після одужання ще й нести папірці в бухгалтерію роботодавця.
Усе, що потрібно зараз – сконцентруватися на власному одужанні.
Алгоритм оформлення е-лікарняного:
- необхідно звернутися до лікаря, який на підставі огляду сформує медичний висновок про тимчасову непрацездатність;
- після цього пацієнт отримує смс-повідомлення з номером медичного висновку. Якщо смс не надійшло – надайте лікарю актуальний номер телефону для зміни методу автентифікації;
- після цього медичний висновок автоматично потрапляє до електронного реєстру листків непрацездатності, де на підставі наявних даних буде сформовано е-лікарняний;
- пацієнт отримає смс-повідомлення від Пенсійного фонду з номером лікарняного. Якщо смс не прийшло – зареєструйтеся на порталі Пенсійного фонду (або в застосунку) та оберіть спосіб інформування через смс-повідомлення в особистому кабінеті;
- проінформуйте свого роботодавця про період непрацездатності, зателефонувавши або надіславши йому номер лікарняного. У свою чергу роботодавець у кабінеті страхувальника на порталі ПФУ перегляне листок непрацездатності та через 7 днів після дати його закриття може оплатити його;
- переглянути свої записи про тимчасову непрацездатність можна в особистому кабінеті застрахованої особи на Порталі пенсійного фонду;
- якщо ви захворіли, перебуваючи за кордоном, ви можете дистанційно звернутися до свого сімейного чи лікуючого лікаря або після повернення в Україну.