З жовтня 2021 року українці отримали понад 14,34 млн електронних лікарняних, що безумовно свідчить про ефективність. Про це повідомила пресслужба МОЗ.

– Електронний лікарняний формується на підставі медичного висновку про тимчасову непрацездатність, який лікар створює в електронній системі охорони здоров’я, – нагадали у відомстві.

Такий підхід дає змогу розмежувати медичний і соціальний процес: лікар відповідає лише за лікування пацієнта, а соціальна сторона забезпечує оформлення та нарахування виплат у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

Що не менш важливо – це суттєво спрощує життя пацієнтів, адже тепер не потрібно думати про численні кабінети, довідки та підписи, знову йти до лікаря, якщо лікарняний оформлено неправильно, а після одужання ще й нести папірці в бухгалтерію роботодавця.

Усе, що потрібно зараз – сконцентруватися на власному одужанні.

Алгоритм оформлення е-лікарняного: