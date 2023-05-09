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Із жовтня 2021 року: українці отримали понад 14 млн електронних лікарняних

9 Травня 2023, 09:19
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
комп'ютер
Джерело: Pixabay

З жовтня 2021 року українці отримали понад 14,34 млн електронних лікарняних, що безумовно свідчить про ефективність. Про це повідомила пресслужба МОЗ.

– Електронний лікарняний формується на підставі медичного висновку про тимчасову непрацездатність, який лікар створює в електронній системі охорони здоров’я, – нагадали у відомстві.

Такий підхід дає змогу розмежувати медичний і соціальний процес: лікар відповідає лише за лікування пацієнта, а соціальна сторона забезпечує оформлення та нарахування виплат у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

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Що не менш важливо – це суттєво спрощує життя пацієнтів, адже тепер не потрібно думати про численні кабінети, довідки та підписи, знову йти до лікаря, якщо лікарняний оформлено неправильно, а після одужання ще й нести папірці в бухгалтерію роботодавця.

Усе, що потрібно зараз – сконцентруватися на власному одужанні.

Алгоритм оформлення е-лікарняного:

  • необхідно звернутися до лікаря, який на підставі огляду сформує медичний висновок про тимчасову непрацездатність;
  • після цього пацієнт отримує смс-повідомлення з номером медичного висновку. Якщо смс не надійшло – надайте лікарю актуальний номер телефону для зміни методу автентифікації;
  • після цього медичний висновок автоматично потрапляє до електронного реєстру листків непрацездатності, де на підставі наявних даних буде сформовано е-лікарняний;
  • пацієнт отримає смс-повідомлення від Пенсійного фонду з номером лікарняного. Якщо смс не прийшло – зареєструйтеся на порталі Пенсійного фонду (або в застосунку) та оберіть спосіб інформування через смс-повідомлення в особистому кабінеті;
  • проінформуйте свого роботодавця про період непрацездатності, зателефонувавши або надіславши йому номер лікарняного. У свою чергу роботодавець у кабінеті страхувальника на порталі ПФУ перегляне листок непрацездатності та через 7 днів після дати його закриття може оплатити його;
  • переглянути свої записи про тимчасову непрацездатність можна в особистому кабінеті застрахованої особи на Порталі пенсійного фонду;
  • якщо ви захворіли, перебуваючи за кордоном, ви можете дистанційно звернутися до свого сімейного чи лікуючого лікаря або після повернення в Україну.

Джерело
МОЗ
Теги
Лікарняні Поради статистика
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