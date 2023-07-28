Новини здоров'я На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини здоров’я

Із жовто-блакитним маркуванням і червоними крилами: над Бучею полетять медичні БПЛА

28 Липня 2023, 14:48
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
безпілотник

Бучанська громада одна з перших реалізує проєкт із гуманітарної доставки вантажів безпілотниками, що матимуть жовто-блакитне маркування та червоні крила.

Про це повідомили в Бучанській міській раді.

– БПЛА знижуватимуться до 20-40 м і скидатимуть вантажі в жовто-блакитних боксах на парашуті у визначеній зоні з точністю приземлення до 5-10 м, – ідеться в повідомленні.

Читайте також:
пацієнт, лікарняЩо робити онкохворим, якщо в лікарні закінчилися безоплатні ліки – роз’яснення МОЗ

Повідомляється, що безпілотники – білого кольору з червоними крилами (розмах крила – 3 м) і жовто-блакитним маркуванням на нижній частині корпусу. Вони можуть літати кілька разів на день у світлий час доби на висоті 100-300 м – звуку у них майже немає.

У міськраді запевняють, що технологія дуже безпечна і надійна: польоти координуються з військовими підрозділами регіону в режимі реального часу.

Проєкт доставки гуманітарних вантажів реалізується за підтримки міжнародних партнерів лише для оперативної логістики медичних препаратів.

Джерело: Бучанська міськрада

Теги
Безпілотники Буча Ліки
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь