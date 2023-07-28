Бучанська громада одна з перших реалізує проєкт із гуманітарної доставки вантажів безпілотниками, що матимуть жовто-блакитне маркування та червоні крила.

Про це повідомили в Бучанській міській раді.

– БПЛА знижуватимуться до 20-40 м і скидатимуть вантажі в жовто-блакитних боксах на парашуті у визначеній зоні з точністю приземлення до 5-10 м, – ідеться в повідомленні.

Повідомляється, що безпілотники – білого кольору з червоними крилами (розмах крила – 3 м) і жовто-блакитним маркуванням на нижній частині корпусу. Вони можуть літати кілька разів на день у світлий час доби на висоті 100-300 м – звуку у них майже немає.

У міськраді запевняють, що технологія дуже безпечна і надійна: польоти координуються з військовими підрозділами регіону в режимі реального часу.

Проєкт доставки гуманітарних вантажів реалізується за підтримки міжнародних партнерів лише для оперативної логістики медичних препаратів.

Джерело: Бучанська міськрада