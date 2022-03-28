В Іспанії з сьогоднішнього дня, з 28 березня, два роки по тому з моменту оголошення пандемії Covid-19, коронавірусна інфекція практично прирівнюється до звичайного ендемічного захворювання грипу.

Тепер той, хто заразився вірусом Sars-CoV-2 і у кого не проявилися симптоми захворювання, а якщо і проявилися, то в легкій формі, зможе продовжувати вести звичайний спосіб життя. Дотримання режиму домашньої ізоляції не буде для нього обов’язковим.

Тільки на тих, хто знаходиться в групі ризику, будуть як і раніше поширюватися колишні вимоги. Йдеться про громадян старше 60 років, людей з ослабленим імунітетом, а також вагітних жінок і медичних працівників.

Єдине, що залишилося від колись радикальних заходів, націлених на боротьбу з поширенням коронавірусної інфекції, це обов’язкове носіння медичних масок в закритих громадських приміщеннях, а також в громадському транспорті – автобусах, поїздах, літаках.

Епідеміологічна ситуація в Іспанії, яка сильно постраждала на початку пандемії коронавірусу, останнім часом значно покращилася. Семиденний показник поширення Sars-CoV-2 в минулу п’ятницю склав в середньому по країні 227 нових випадків захворювання на 100 тис. жителів. Для порівняння: у Німеччині цей показник перевищує зараз 1 700 випадків.