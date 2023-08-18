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Ізраїль не скасовуватиме медичне страхування для українських біженців до кінця року

18 Серпня 2023, 16:38
Валентина Андрейко журналістка
прапор Ізраїля
Джерело: Pixabay

Українські біженці в Ізраїлі з полегшенням зітхнули – медичне страхування, яке оплачував уряд країни і яке офіційний Єрусалим мав намір скасувати, все ж залишається.

Його дію продовжили принаймні до кінця 2023 року.

Про це повідомив ізраїльський посол у Києві Міхаель Бродський на своїй сторінці у Twitter.

Напередодні  посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук закликав владу Ізраїлю не скасовувати медичне страхування для українських біженців.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен, у свою чергу, запевнив главу МЗС України Дмитра Кулебу, що продовження медичного страхування для українців буде позитивно вирішено найближчим часом.

Близько 14 тис. українців знайшли прихисток в Ізраїлі від початку повномасштабної війни. І тема медичного страхування для них дуже чутлива.

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Джерело: Міхаель Бродський

Теги
Ізраїль Біженці Медичне страхування
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