Українські біженці в Ізраїлі з полегшенням зітхнули – медичне страхування, яке оплачував уряд країни і яке офіційний Єрусалим мав намір скасувати, все ж залишається.

Його дію продовжили принаймні до кінця 2023 року.

Про це повідомив ізраїльський посол у Києві Міхаель Бродський на своїй сторінці у Twitter.

Напередодні посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук закликав владу Ізраїлю не скасовувати медичне страхування для українських біженців.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен, у свою чергу, запевнив главу МЗС України Дмитра Кулебу, що продовження медичного страхування для українців буде позитивно вирішено найближчим часом.

Близько 14 тис. українців знайшли прихисток в Ізраїлі від початку повномасштабної війни. І тема медичного страхування для них дуже чутлива.

Джерело: Міхаель Бродський