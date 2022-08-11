Ізраїль прийматиме поранених українських захисників, зокрема, тих, хто потребує протезування. Також у країні готові допомогти з лікуванням і дітей з онкологією з України.

Про це заявив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський під час зустрічі з мером Києва Віталієм Кличком.

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Повідомляється також, що посольство Ізраїлю в Україні передало Києву 50 тис. згортків готового харчування з нагріваючими елементами, які столиця передасть на потреби ЗСУ.

– Така допомога – реалізація домовленості столиці та посольства Ізраїлю в Україні. Всі набори продовольства готувалися в Польщі, – розповів Віталій Кличко.

Висловлюючи подяку Ізраїлю за підтримку, мер також зазначив, що в рамках проєкту Mashav проходить підготовка наших фахівців-психологів для роботи з постраждалими від війни українцями.

Фото: КМДА