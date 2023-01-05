В армії РФ і особливо в так званій групі Вагнера, можливо, практикується прийом наркотиків для зниження больового порогу і страху смерті у солдатів. Таке припущення висловив військовий експерт Олег Жданов, відповідаючи на запитання підписників у своєму YouTube-каналі.

За його словами, РФ є одним з головних у світі транзитерів наркотичних речовин і навіть стала майданчиком бартерного обміну одних наркотиків на інші.

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– Цілком можливо, вони дають їм якісь стимулятори, які опускають планку больового порогу, планку страху. Тому що дійсно є приклади, кажуть наші солдати з Бахмута, коли останнього наступаючого вони зрізають в п’яти метрах від кулемета, – каже Жданов.

Військовий експерт зазначив, що зафіксовано багато подібних прикладів, коли наступаючі росіяни не бояться ані щільного кулеметного, ані артилерійського вогню. За його словами, в таких ситуаціях російських солдатів можна зупинити, тільки вбивши або покалічивши.