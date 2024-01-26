Під час виконання бойового завдання поліціанти Херсону врятували підлітка, який отримав осколкове поранення ноги внаслідок чергового обстрілу російського ворога.

Стікав кров’ю

Почувши крики та наблизившись до джерела звуку, бійці КОРД знайшли 16-річного хлопця з серйозною травмою ноги. Кожна секунда була вирішальною, оскільки потерпілий стікав кров’ю.



Спецпризначенці викликали швидку медичну допомогу, застосували турнікет на пошкоджену кінцівку для зупинки кровотечі та контролювали його стан до приїзду медиків.

Зараз дивляться

Лікарі швидкої забрали травмованого підлітка до медзакладу. Наразі хлопець перебуває у лікарні.