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Йшов, послизнувся, впав: в Англії в анусі чоловіка застряг снаряд часів Другої світової

6 Грудня 2021, 17:53
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
снаряд
Джерело: Depositphotos

За даними місцевої поліції, армійський загін з розмінування терміново був викликаний до шпиталю після того, як туди був госпіталізований чоловік, в анусі якого застряг снаряд часів Другої світової війни.

– Предмет був видалений до прибуття поліції. А потім вже разом з ними лікарі зв’язалися з армійською групою зі знешкодження боєприпасів, – заявила влада, яка підтвердила, що снаряд не був бойовим.

Інцидент підтвердили в агентстві міноборони Великої Британії.

Повідомляється, що потерпілий, з його слів, послизнувся і впав на 2,2-дюймовий снаряд для протитанкових артилерійських знарядь часів Другої світової війни. Заряд був з його особистої колекції пам’ятних речей військових років.

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Представник лікарні заявив, що, як і у випадку будь-якого інциденту, пов’язаного з боєприпасами, були дотримані відповідні протоколи безпеки, щоб гарантувати відсутність ризику для пацієнтів, персоналу або відвідувачів медустанови.

Джерело
New York Post
Теги
Великобританія , Друга світова війна , сапери
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