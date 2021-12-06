За даними місцевої поліції, армійський загін з розмінування терміново був викликаний до шпиталю після того, як туди був госпіталізований чоловік, в анусі якого застряг снаряд часів Другої світової війни.

– Предмет був видалений до прибуття поліції. А потім вже разом з ними лікарі зв’язалися з армійською групою зі знешкодження боєприпасів, – заявила влада, яка підтвердила, що снаряд не був бойовим.

Інцидент підтвердили в агентстві міноборони Великої Британії.

Повідомляється, що потерпілий, з його слів, послизнувся і впав на 2,2-дюймовий снаряд для протитанкових артилерійських знарядь часів Другої світової війни. Заряд був з його особистої колекції пам’ятних речей військових років.

Представник лікарні заявив, що, як і у випадку будь-якого інциденту, пов’язаного з боєприпасами, були дотримані відповідні протоколи безпеки, щоб гарантувати відсутність ризику для пацієнтів, персоналу або відвідувачів медустанови.