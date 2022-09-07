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Кабачки з сиром та моцареллою

7 Вересня 2022, 19:52
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
кабачки
Джерело: Depositphotos

Кабачки можна готувати як окрему страву: смажені, запечені на грилі, а можна їх нафарширувати. Чим? Та чим завгодно: овочами горіхами, рисом, сиром чи сиром.

Якщо для начинки кабачком змішати сир із твердим сиром, вийде м’яка та пікантна маса, вважає шеф Євген Клопотенко.

Інгредієнти:

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  • 2 кабачка
  • 200 г сиру
  • 100 г сиру моцарела
  • за смаком|сіль| і перець

Розігрійте духовку до 180 градусів. Кабачки помийте та розріжте вздовж на дві частини. За допомогою ложки витягніть м’якоть.

У мисці змішайте сир і терту моцарелу до однорідного стану, посоліть і поперчіть. Наповніть сирною сумішшю кабачки і відправте в духовку на 20 хвилин.

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Подавати можна гарячими або остиглими.

Джерело: Євген Клопотенко

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