Кабінет Міністрів України прийняв постанову, яка вносить зміни до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Змінили повну заборону на обмежений обіг

Канабіс, смола канабісу, екстракти й настойки канабісу, а також тетрагідроканнабіол будуть виключені з переліку особливо небезпечних речовин, обіг яких заборонено. Відтепер вони будуть включені до відповідних списків наркотичних засобів, у тому числі рослин і психотропних речовин, обіг яких обмежено.

Постанова також дозволяє культивування рослин роду коноплі для промислових цілей (за винятком виробництва та/або виготовлення наркотичних засобів і психотропних речовин).

Документ набирає чинності 16 серпня 2024 року одночасно із введенням в дію Закону №3528-IX, який регулює використання рослин роду коноплі у медичних, навчальних цілях, освітній, науковій та науково-технічній діяльності та розширює доступ пацієнтів до необхідного лікування.

Як отримати ліки на основі канабісу

Держава суворо контролюватиме обіг ліків на основі канабісу, а використання його у рекреаційних цілях, як і раніше, залишиться під забороною.

Усі види діяльності, пов’язані з медичним канабісом, ліцензуватимуться. Лікарські засоби, виготовлені з нього, будуть марковані унікальним електронним ідентифікатором.

Як і будь-які ліки, препарати на основі канабісу пацієнт зможе отримати відповідно до медичних показань, виключно за призначенням лікаря і за електронним рецептом.