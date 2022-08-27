Чоловік думав, що у нього Covid-19. Виявилося, що це смертельна грибкова інфекція, яка поширюється через пил.

Це лихоманка Валлі, потенційно смертельна грибкова інфекція, яка в останні роки з’являється все частіше.

Діагноз Хосе Леону поставили лише через місяць після появи симптомів. Весь цей час його стан погіршувався. Справа в тому, що його постійно обстежували на Covid-19, вважаючи його стан за важкий випадок коронавірусної інфекції, та тести були негативні.

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Чоловік почав сильно втомлюватися, дійшло до того, що він не міг вставати. І тільки після цього йому зробили обстеження легень і стали підозрювати лихоманку Валлі.

Хосе лікувався амфотерицином В, сильним внутрішньовенним протигрибковим препаратом. Він пробув у лікарні до кінця липня, щоб отримати ін’єкції. Зараз Хосе вдома, але до нормального життя ще далеко.

Лихоманка долини, або кокцидіоїдомікоз, — це інфекція, спричинена вдиханням спор грибка Coccidioides, який знаходиться в ґрунті.

Не кожен, хто вдихає спори, захворіє. Але у приблизно у 40% лихоманка розів’ється.

Це не заразно, але спори все частіше виявляють у неочікуваних місцях, ймовірно, через зміну клімату.