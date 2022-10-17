Фахівці лікарні Св. Миколая Першого медичного об’єднання Львова видалили 13-річному Павлу з Донеччини камінь площею 24 см кв., який заблокував нирку. Рідкісне коралоподібне утворення хірурги витягли через мінімальний прокол.

Про це співробітники клініки повідомили на своїй сторінці в Facebook.

– Коралоподібний камінь зазвичай формується вже в дорослому віці. Але 13-річний пацієнт від народження має ДЦП, а також епілепсію. Великий камінь з’явився через малорухомість і велике навантаження організму ліками, – йдеться в повідомленні.

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Відзначається, що медики відділення урології дитячої лікарні Святого Миколая роздробили і видалили утворення без розрізу, через 5-міліметровий отвір.

Повідомляється, що мініінвазивне втручання виконали методом перкутанної нефролітотрипсії (PCNL). Хоча сам метод PCNL найбільш поширений у дорослій урології.

Співробітники клініки також розповіли, що сам хлопчик – з прифронтової Дружківки. Спочатку лікувався в Харкові, пізніше через війну і хворобу сина сім’я переїхала до Львова.

Вже тут медики виявили: вся порожнина нирки була наповнена утворенням розміром 8 на 3 см, і вже не було місця, де могла б збиратися сеча. Простіше кажучи, орган просто не міг виконувати своєї функції.

– Через невеликий прокол і за допомогою півміліметрової металевої трубки, камери і ультразвукової приставки фахівці роздрібнили камінь. А його частинки вибили назовні постійним потоком рідини, – пояснили медики.

За їхніми словами, відновлення після такої операції – швидке. Пацієнта вже виписали.

Повідомляється, що найменшій дитині з коралоподібним каменем в нирці, яку в своїй практиці лікували фахівці урологічного відділення, було лише дев’ять місяців.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова