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Канадські вчені провели дослідження та з’ясували, який препарат від діабету можна приймати вагітним

4 Березня 2023, 12:47
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
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Джерело: Depositphotos

Цукровий діабет другого типу непогано піддається медикаментозному лікуванню. Однак багато препаратів протипоказані вагітним, що  хворіють на діабет.

Канадські вчені, провівши дослідження, з’ясували, що один із найефективніших таких препаратів для лікування діабету – метформін – безпечний для плода і ніяк не впливає на фізичний розвиток у перші два роки життя дитини, хоча він проникає через плаценту.

Метформін ефективно знижує рівень глюкози у крові. Особливо добре він виявляє свої ефекти у людей з ожирінням та у початковому періоді інсулінорезистентності.

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Дворічне спостереження за дітьми, що народилися у жінок, хворих на діабет, які приймали метформін, не виявило у них відхилень фізичного розвитку: вони народжувалися з нормальною вагою і зростанням.

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Однак у хлопчиків, чиї матері приймали метформін, протягом першого року життя індекс маси тіла був дещо вищим, ніж у дітей із контрольної групи. Та через рік цей показник був у нормі.

Джерело: The Lancet Diabetes & Endocrinology

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