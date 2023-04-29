Відомі у світі компанії Seres Therapeutics та Nestlé Health Science розробили новий препарат для лікування антибіотикасоційованого коліту, з яким дуже важко боротися.

Препарат… з калу пройшов усі необхідні клінічні дослідження і вже схвалений до використання Управлінням з продовольства і медикаментів США (FDA).

Препарат Vowst має вигляд капсул для ковтання і призначенний для трансплантації калу донора хворому на антибіотикасоційований коліт. Капсули містять живі бактерії з фекалій донора.

Лікувати пацієнтів трансплантацією калу в США дозволили з кінця минулого року. Щоправда мова йде саме про препарат, що лікує одне-єдине захворювання — рецидивуючий антибіотикасоційнований, або псевдомембранозний коліт, який спричиняє надмірне розмноження у кишківнику бактерії Clostridioides difficile.

Дослідження показали, що каловий препарат значно ефективніший за лікування антибіотиками. Завдяки йому нормалізується співвідношення мікробів у кишківнику.

Але спочатку розчин донорських фекалій вводили ректально, що було неприйнятним для багатьох пацієнтів, оскільки викликало дискомфорт.

І ось з’явився оральний препарат Vowst у капсулах. Якщо абстрагуватися, з чого він складається, то його можна приймати як звичайні пігулки. Vowst рекомендують ковтати, запиваючи водою, раз на добу протягом трьох днів.

Рекомендації розробили після випробування на 500 добровольцях. Лікування, що тривало всього три дні, суттєво зменшувало симптоми кишкової інфекції та дозволяло уникнути рецидиву коліту.

Терапія добре сприймалася пацієнтами. Якщо й були якісь побічні ефекти, то це короткострокові здуття, запор, діарея.

Источник: FDA