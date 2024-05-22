Нещодавно в Китаї знайшли скелети чоловіків із відрізаними кінцівками. За версіями сучасних істориків, таке могло статися через покарання чи ритуальну травму 2,5 тис. тому.

Археологічна знахідка

Під час розкопок археологи натрапили на два скелети періоду розквіту династії Східна Чжоу. У трунах, характерних для поховань чиновників або вчених, спочивали останки двох чоловіків віком приблизно 45 років.

Вуглецевий аналіз виявив, що за життя вони добре харчувалися, що відрізняло їх від простих смертних. Однак найбільше вчених вразили їхні кістки.

Обидва скелети були з ампутованими нижніми кінцівками – в одного бракувало лівої ноги, в іншого – правої. Хоча довжина відрізаної ділянки була практично однаковою. А найдивовижнішим було те, що кістки містили ознаки ефективного загоєння.

Каліцтво внаслідок покарання чи ритуальної травми

Фахівці припускають, що таке могло статися через каральну ампутацію, про яку йдеться в письмових джерелах того часу.

За даними науковців, якщо ампутували праву ногу, злочин був особливо тяжким. Проте не можна виключати й ритуального походження каліцтва. Але вчені відкинули версії про ампутації, спричинені хворобами чи травмами.

Ця унікальна знахідка відкриває характер давньокитайського суспільства, де навіть люди з важкими фізичними вадами могли зберігати привілейоване становище.

Джерело: Archaeological and Anthropological Sciences