Провінція Верхня Австрія відправить на карантин мільйони людей, не вакцинованих від Covid-19.

– Я не розумію, чому дві третини мають втрачати свободу тільки тому, що третина вагається, – заявив канцлер Олександр Шалленберг.

В Австрії стрімко зростає кількість хворих на Covid-19, а у відділеннях інтенсивної терапії наростає навантаження. Тому вирішено відправити на карантин людей, які у разі хвороби можуть потрапити до вже переповнених лікарень.

Провінція Верхня Австрія найбільше постраждала від пандемії коронавірусу. Тому й планує запровадити карантин для невакцинованих з понеділка наступного тижня за рекомендаціями медичних експертів.

– Карантин для невакцинованих означає, що не можна виходити з дому, якщо не йдеш на роботу або купувати щось найнеобхідніше, – роз’яснив канцлер.

Регіон стане першим, що перейде на п’ятий рівень п’ятиступеневого плану уряду Австрії, узгодженого у вересні. Він передбачає, що після того, як 30% ліжок інтенсивної терапії будуть зайняті пацієнтами з Covid-19, люди, не вакциновані від коронавірусу, будуть поміщені на самоізоляцію. Нинішній рівень становить 20% і швидко зростає.

– Відповідно до додаткового плану, у нас насправді є лише декілька днів до запровадження карантину для невакцинованих людей, — сказав канцлер Олександр Шалленберг.

Він додав що рівень вакцинації в Австрії ганебно низький.

За даними національної статистики, близько 65% жителів Австрії повністю вакциновані від коронавірусу. У Верхній Австрії зареєстровано трохи менше 60% вакцинованого населення.

Багато австрійців скептично ставляться до вакцинації, і цю точку зору підтримує ультраправа партія Свобода – третя за величиною в парламенті.

Європа знову опинилася в епіцентрі пандемії, коли випадки Covid-19 досягли або перевищили рекордні рівні через нерівномірне охоплення вакцинами та послаблення профілактичних заходів, заявила минулого тижня Всесвітня організація охорони здоров’я, додавши, що в регіоні прогнозується ще 500 тис. смертей до лютого.

Згідно зі звітом ВООЗ, кількість смертей від коронавірусу зросла на 10% в усьому континенті за останній тиждень, що робить його єдиним регіоном у світі, де неухильно зростає кількість випадків захворювання і смертності від коронавірусу.

За добу 10 листопада 2021 року Україна стала другою у світі за кількістю нових смертей від коронавірусу, у країні зафіксували 652 нових летальних випадки. У той день гіршою епідситуація була лише у Росії, там виявили удвічі більше смертей за добу – 1 237.